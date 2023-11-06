Kastamonu’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 litre kaçak alkol ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın sahte alkol piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 20 litre etil, 4 litre ise el yapımı alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.