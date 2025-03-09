Taşköprü Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinliklerinde doyasıya eğlenen çocuklar renkli anlara sahne oldu.

Taşköprü Belediyesi tarafından iftar sonrası açık hava düğün salonunda gerçekleşen etkinliklerde, geleneksel Ramazan ruhu canlandırılırken, çocuklar için eğlence dolu bir akşam hazırlandı. Animasyon gösterileri, oyun grupları, yüz boyama etkinlikleri ve ikramlarla zenginleşen program, özellikle minik katılımcılardan büyük ilgi gördü. Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramlarının yapıldığı etkinlikte eğlenceli dakikalar yaşandı.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Ramazan ayı boyunca cuma günleri saat 20.30’da düzenlenecek etkinliklerle, çocukların keyifli vakit geçirmesi ve geleneklerin yaşatılmasını amaçladıklarını belirtti.

Başkan Arslan, "Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşarken, çocuklarımızın neşesiyle daha da güzelleşiyoruz. Taşköprü Belediye Başkanlığı olarak düzenlediğimiz Ramazan Etkinlikleri kapsamında bu akşam, miniklerimizin mutluluk dolu anlarına şahitlik ettik. "Nerede o eski Ramazanlar?" derken, iftar sonrası meydanları dolduran çocuk sesleriyle geçmişe güzel bir yolculuk yaptık. Birbirinden eğlenceli gösteriler, oyun grupları ve elbette patlamış mısır ile pamuk şeker ikramlarımızla unutulmaz bir gece yaşadık. Yüz boyama etkinliklerinden keyifli oyunlara kadar çocuklarımızın doyasıya eğlendiği bu güzel akşamda, onların gülümsemesi bizler için en büyük mutluluk oldu. Sevgili çocuklar ve kıymetli ailelerimiz, hepinize hayırlı geceler diliyorum. Ramazan ayı boyunca her cuma saat 20.30’da açık hava düğün salonumuzda buluşmaya devam edeceğiz. Bu güzel anları bizlere yaşatan kıymetli animasyon ekibimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.