Kastamonu’da yaklaşık 1 aydır devam eden pancar hasadının sonuna gelindi. Traktörlerin karıştığı kazaları azaltmak amacıyla pancar nakliyatı yapan traktörlerin römorklarına reflektör takıldı.

Kastamonu’da yaklaşık 1 aydır devam eden pancar hasadının sonuna gelindi. Traktörlerin karıştığı kazaları azaltmak amacıyla pancar nakliyatı yapan traktörlerin römorklarına reflektör takıldı.

Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde pancar hasadının sonuna gelindi. İlçede pancar alım merkezinde hummalı bir şekilde çalışmalar sürüyor. Çalışmaları yerinde incelemek ve görevlilerden bilgi almak için pancar alım merkezine giden Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun ve Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç incelemelerde bulundu. Çiftçilerle bir araya gelen Kaymakam Coşkun ve Başkan Altıkulaç, çiftçilerin istek ve talebini de dinledi.

Ziyaretin ardından Devrekani Kaymakamlığı ile Devrekani İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından organize edilen “Reflektörünü Tak Görünür Ol” projesi çerçevesinde Kaymakam Coşkun ve Başkan Altıkulaç, reflektörü olmayan çiftçilere reflektör dağıttı.

“Bu yıl şu ana kadar 75 çift reflektörü traktör sürücülerine dağıttık”

Devrekani’de 30 bin dönüm alanda pancar ekildiğini söyleyen Devrekani Kaymakamı Ahmet Coşkun, “Bilindiği üzere Devrekani, tarım ve hayvancılık kenti. Bunda da şeker pancarının önemli bir yeri bulunuyor. İlçemizde yaklaşık 30 bin dönüm alanda pancar ekimi oluyor. Yaklaşıkta yılda 100 bin ton pancar üretiminden bahsediyoruz. Şu anda bizlerde pancar alım merkezine geldik. Çiftçilerimizde bu dönemde özellikle traktörleriyle fazlasıyla seyahat etmektedirler. Buna ilişkin olarak bizlerde kaymakamlığımızca İlçe Emniyet ve İlçe Jandarma Komutanlığımızdaki arkadaşlarımızla proje çerçevesinde çiftçilerimize ücretsiz reflektör dağıtıyoruz. Gece trafiğe çıkma oranı yüksek olduğundan dolayı bunun faydalı olacağını düşünüyoruz inşallah. Çünkü özellikle geceleyin reflektörün önemi daha da bir önem kazanıyor. En azından sürücülerin yolda seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda diğer sürücüleri uyarıyor. Bu anlamda bizlerde böyle bir proje hazırladık, bugün de çiftçilerimizle bir araya gelip onlara reflektör dağıttık” dedi.

“İlçemizde bu yıl 100 bin ton pancar üretimi hedefliyoruz”

Devrekani’de bu yıl 100 bin ton pancar üretimi hedeflediklerini belirten Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç ise “Devrekani’de şu anda pancar hasadıyla ilgili hummalı bir çalışma sürüyor. Artık 2022 yılı pancar hasat döneminin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Toplam 100 bin ton civarında Devrekani ilçemizde bu yıl şeker pancarı teslimatı yapmayı planlıyoruz. Bugünde Devrekani Kaymakamlığımız, Devrekani İlçe Jandarma Komutanlığımız ve Devrekani İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından organize edilen iş makinaları ve traktörlerle ilgili kaza risklerinin önüne geçilebilmesi adına römorkların arkasına reflektör takılmasıyla alakalı uygulaması geçen yılda olduğu gibi bu yıl da devam ettiriyoruz. Devrekani, 7 tane ilçenin kavuşma noktasında bulunuyor. 7 tane ilçeye hitap eden yol, ilçemizden geçiyor. Dolayısıyla gece karşıdan gelen araçların farlarından kaynaklanın olumsuzluktan dolayı kaza riski olabilme ihtimali yüksek. Reflektörün de bu anlamda önemi daha da artıyor. Bu yüzden özellikle köylerimizden ilçemize gelen üretimle ilgili çiftçilerimizin elinde bulunan traktörlerle alakalı 3’te 1’inin pancar kantarına gelmesi söz konusu. Buraya gelen her traktörün arkasında reflektör olup olmadığına emniyet güçlerimiz takip edecekler ve eksik olanları bizlerde burada kolluk kuvvetlerimizin de destekleriyle tamamlayacağız. Bu sayede kaza risklerinin de önüne geçmeyi çalışacağız” şeklinde konuştu.