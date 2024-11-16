Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde otomobilin takla atması neticesine 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hanönü ilçesi Gökbelen Köyü Sarnıç Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ş. (63) idaresindeki 37 AAN 717 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla attı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Cemile Şenal (83) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile N.Ş. (52) ve S.Ş. (55) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hanönü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Cemile Şenal’ın cenazesi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.