Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

6 proje ile ‘Ulusal Kalite Etiketi’ almaya hak kazandılar

6 proje ile ‘Ulusal Kalite Etiketi’ almaya hak kazandılar

Kaza, Kastamonu-Daday karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım çalışmasının sürdüğü yolda sürücüsü öğrenilemeyen 37 SE 998 plakalı otomobil, yola çıkan hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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