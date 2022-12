Kastamonu Üniversitesi Atlı Spor Topluluğu üyeleri tarafından “Orta Çağ’da Türk Milli Kimliği ve Unsurları” konulu söyleşide Türklerin tarihi konuşuldu.

Kastamonu Üniversitesi Atlı Spor Topluluğu tarafından düzenlenen “Orta Çağ’da Türk Milli Kimliği ve Unsurları” konulu söyleşi etkinliği Daday Meslek Yüksekokulu kkonferans Salonunda yapıldı. Programa Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mehmet Böyüközkök, Prof. Dr. Namıq Musalı, akademik ve idari personel ile birçok bölümden öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mehmet Böyüközkök, “Türkler tarihin yazılmaya başladığı andan itibaren tarih sahnesinde olan asil bir millettir. Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk milleti her çağda kahramanlık ve destanlarla anılmıştır. Bilinen ilk Türk milliyetçilerinden Kaşgarlı Mahmud’un Divanu Lugati’t-Türk’de At Türk’ün kanadıdır dediği gibi at ve Türk tarih boyunca hiç ayrılmamıştır. Türk’ün yurdu atın sırtı, atın sırtı tarihin beşiği olmuştur” ifadelerini kullandı.

Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Namıq Musalı ise, Orta Çağ’da Türk Milli Kimliği ve Unsurları konulu söyleşiyi gerçekleştirdi. Daday Atlı Terapi ve Model Binicilik Tesisinde devam eden programda katılımcılar at binerek ve ok atarak doyasıya eğlendiler. Program çerçevesinde Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Mehmet Böyüközkök, Prof. Dr. Namıq Musalı’ya katılımları için teşekkür ederek plaket takdim etti.