Kastamonu’da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla alınan kararla ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kastamonu Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu, Kastamonu’da ormanlık alanlara giriş ve çıkışların yasaklanmasına dair karar aldı. Alınan karara göre, ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklandı. Orman yangınlarının engellenmesi ile ilgili alınan karar çerçevesinde 15 Temmuz ile 15 Eylül tarihleri arasında mesire alanlarının dışındaki ormanlık alanlara girilemeyecek. Ormanlık alanlarda mangal, semaver ve ateş yakılması da yasak olacak. Ormanlık alanlar civarında bulunan bağ, bahçelerdeki temizlik çalışmaları sırasında ateş yakılması, çoban ve avcı ateşi yakılması ve anız yakılmasının yasaklanmasına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kastamonu ili Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonunun 09.05.2023 tarih ve 01 No’lu kararlarına istinaden İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01.07.2021 tarihli ve E-10818 sayılı WTurizm Bölgeleri Güvenlik Tedbirleri’ konulu genelgeleri, gerek ilimizde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, gerekse de ilimiz genelinde oluşan aşırı nüfus hareketliliğine bağlı olarak orman yangınlarında artışlar olabileceği düşüncesiyle 15.07.2023 tarihi ile 15.09.2023 tarihleri arasında Kastamonu ili dahilinde Valilik ve kaymakamlıklar tarafından belirlenmiş, Orman Bölge Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından tescilli piknik ve mesire alanları dışında piknik yapılmasının, mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasaklanmasına, piknik yapılmasına müsaade edilen tescilli mesire alanlarında yukarıda belirtilen tarihler arasında 19.00’dan itibaren ateş, mangal ve semaver yakılmasının yasaklanmasına, ormancılık faaliyetin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme, bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personelleri, tarımsal faaliyetlerde bulunanlar haricindeki vatandaşlarımızın ormanlara giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, ormanlık alanlar civarında bağ, bahçe temizliği hedefli ateş yakılması, çoban ve avcı ateşi yakılması ve anız yakılmasının yasaklanmasına, ormanlık alanlar civarında yapılacak düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınlarına neden olabilecek havai fişek, niyet balonu gibi yanıcı madde kullanılmasının yasaklanmasına, komisyonumuzca alınan kararların vatandaşlarımıza en seri ve en geniş şekilde ulaştırılması için orman idaresince el ilanları ve broşürler bastırılıp dağıtılmasına, belediyeler ve cami hoparlörlerinden ilan edilmesine, müftülüklerce orman yangınları tehlikeleri konusunda camilerde vatandaşların bilgilendirilmesine, denetim, kontrol, adli ve idari iş ve işlemlerin Orman Bölge Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı yetkili personellerce ilgili mevzuatlar çerçevesinde yapılmasına karar verilmiştir.”