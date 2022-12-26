Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen panelde, orman endüstrisinin geleceği ve yaşadığı sorunlar ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen panelde, orman endüstrisinin geleceği ve yaşadığı sorunlar ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü, Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi ile ortaklaşa düzenlenen “Orman Endüstrisinde Hammadde Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu panel Sezai Karakoç Salonunda gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, 20 yıllık ulusal ormancılık politikalarının orman kaynaklarının sürdürülebilir olması ve orman kaynaklarının toplumun refahına ve ülkenin kalkınmasına destekleyici nitelikte olduğunu vurguladı.

Moderatörlüğünü Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Şeref Kurt’un yaptığı panelin ilk konuşmasını Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Bölümünden Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu gerçekleştirdi. Kalaycıoğlu Orman varlığına bağlı olarak orman endüstrisinin geleceği konusunda dinleyicilere bilgi verdi.

Akademisyenlerin ardından ormancılık sektörü temsilcileri de panelde söz aldı. Kastamonu Orman Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret AŞ. Hammadde Bölge Müdür Yardımcısı Adem Genç, sektörde yaşanan hammadde sorunu hakkında dinleyicilere bilgi verdi. ve sektördeki sorunları aşmak için gelecekteki kurumsal planlarını aktardı. Diğer sektör temsilcisi Kronospan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş Hammadde Müdürü Ali Şahin ise orman sektöründeki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sorunların çözülmesi için işbirliği yapılması gerektiğini ve girişimin devamlılığının olması gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Cevat Söğütlü’nün ardından söz alan Kastamonu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Er, Orman Bölge Müdürlüğü’nün faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Er, orman varlığını korumak adına çalışmalarının titizlikle devam ettiklerini vurguladı.

Panel, soru cevap kısmının tamamlanmasının ardından katılımcılara teşekkür belgeleri taktim edilmesi ve hatıra fotoğrafın çekilmesi ile son buldu.