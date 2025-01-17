Kastamonu’da eğitim gören binlerce öğrenci yarı yıl tatili öncesi karne sevinci yaşadı.

Kastamonu’da yarı yıl tatilinin başlaması ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki okullarda eğitim gören binlerce öğrenci karnelerini aldı. İl genelindeki tüm okullarda düzenlenen karne törenlerinin ardından öğrencilerin tatili başladı. Taşköprü ilçesinde de Fatih İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine Kaymakam Abdullah Demirdağ Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe protokolü de katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Törende öğrencilerle yakından ilgilenen Belediye Başkanı Arslan, "Çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, yüzlerindeki mutluluk ve karnelerini alırken yaşadıkları o tatlı heyecan, bizleri derinden mutlu etti. Her karne, sadece bir dönemin değil, geleceğe atılan umut dolu adımların bir yansımasıdır. Tüm öğrencilerimize, bu güzel başarılarının ardından hak ettikleri dinlenmeyi ve keyifli bir yarıyıl tatilini gönülden diliyorum. Eğitim-öğretim yılı boyunca büyük bir fedakarlık ve özveriyle çalışan tüm öğretmenlerimize de yürekten teşekkür ediyorum. Onların emekleri, çocuklarımızın geleceğini şekillendirirken bizlere umut olmaya devam ediyor" dedi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde de Fevzipaşa İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrenciler heyecan yaşarken, veliler de çocuklarının mutluluğuna ortak oldu. Törene katılan Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, öğrencilerin heyecanına ortak olarak onlara karnelerini dağıttı. Törende öğrencilere seslenen Kaymakam Ünsal,"Bir dönemi geride bıraktınız. Çalışmalarınızın karşılığını bugün alıyorsunuz. Tatilinizi hem dinlenerek hem de kendinizi geliştirerek değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Hepinize iyi tatiller diliyorum" dedi.