Kastamonu’da yürütülen proje çerçevesinde öğrenciler, 1 yılda 1 tondan fazla atık pil topladı. Atık pil toplayan okullar ödüllendirildi.

Kastamonu’da yürütülen proje çerçevesinde öğrenciler, 1 yılda 1 tondan fazla atık pil topladı. Atık pil toplayan okullar ödüllendirildi.

Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası, binlerce pilin doğaya zarar vermesini önledi. 1 Ekim 2021 tarihinde başlayan proje çerçevesinde öğrenciler tarafından 1 yılda 1 tondan fazla atık pil toplandı. 30 Nisan’da sona eren kampanyaya katılarak 50 ila 249 kilogram arasında atık pil toplayan her okula 50 kilogram atık pil için top seti, 250 kilogram ve üzeri atık pil toplayan her okula ise 1 adet STEM robotik sistem seti hediye edildi.

"35 bin 989 adet ağacın kesilmesi önlendi"

Ödül töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Atık Pil Toplama Kampanyası çerçevesinde toplam 1 ton 13 kilogram atık pil toplandığını söyleyerek, “Bu doğrultuda 2021 yılı içerisinde geri dönüşüm çalışmalarımız çerçevesinde 2 bin 117 ton kağıt-karton, 256 ton plastik, 3,6 ton metal, 2,5 ton cam atığı, 20 ton bitkisel atık yağ, 16 ton atık motor yağı toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır. Bu toplanan atıklar sayesinde 35 bin 989 adet ağacın kesilmesi önlenmiş, 385 bin 622 kilogram sera gazı salınımı azaltılmış, 5 bin 896 metreküp atık depolama alanından tasarruf edilmiş, 10 milyon 160 bin 260,00 KWH enerji tasarrufu sağlanmıştır” dedi.

“Asıl yatırım insana yapılan yatırımdır”

Geleceğe yönelik adımların şimdiden atılması gerektiğini belirten Başkan Vidinlioğlu, “Geçmiş geleceğin aynası. Nereden nereye geldik çok önemli. İnanıyorum ki sizlerin elinde Cumhuriyetimiz çok daha güzel günler görecektir. Hedefimizi Büyük Gazi göstermiş, ‘muasır medeniyet seviyesi’ diye. Hepimizin gayreti ile hem şehrimizi hem ülkemizi hedeflerine ulaştırırız. Bugüne kadar bir tane derdim oldu. Aslında en büyük derdim de o. Çöpümüzün bir saat geç alınmasını çok kayda değer bulmuyorum. Bir saat sonra alınır çok mühim değil. Asıl yatırım insana yapılan yatırım. Asıl büyük yatırım sizlerin zihin dünyanıza yapılan yatırım. Asıl büyük yatırım sizlerin geleceğiyle ilgili bizlerin yol gösterici faaliyetlerin içerisinde olmamız. Dolayısıyla hem geçmişi bilmek hem gelecekle ilgili hayaller kurmak hepimizin ortak hedefi olmalı. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Hayallerimizin de ortak olması gerekli. Biz şu andaki birliktelik gibi geçmişe bakışımızda ve geleceğe bakışımızda da birliktelik sağlamalıyız. Böyle olmalıyız ki adımlarımızı daha sağlam atabilelim” diye konuştu.

Başkan Vidinlioğlu, konuşmasından sonra okullara ve öğrencilere hediyelerini takdim etti.