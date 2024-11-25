Kastamonu’da bazı vatandaşlar, evlerindeki musluklardan akan çamurlu suyun fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Kastamonu’da il merkezinde yaşayan bazı vatandaşlar, musluklarından akan çamurlu suyun fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşarak Kastamonu Belediyesi’ne tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise yaptığı paylaşımda, “Kastamonumuzun kar manzaralı nezih akşamlarında kahveleriniz ’Bizim Hasan’dan, (Hasan Baltacı) hem de musluklarımızdan. Bu Kastamonu nankör vilayet, daha ne yapsın bu adam” diyerek tepkisini dile getirdi.

MHP Kastamonu Merkez İlçe Başkanı Enis Usturacı da, "Kastamonu Belediyesi neredesiniz" yazılı paylaşımı ile tepki gösterdi.