Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde "MS" hastalığının muayene ve tedavisinin yapılabilmesi için poliklinik açılarak hizmete alındı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde "MS" hastalığının muayene ve tedavisinin yapılabilmesi için poliklinik açılarak hizmete alındı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni sağlık üniteleri açılmaya devam ediyor. günlerde Nükleer Tıp Ünitesinin açılmasının hemen ardından tedavileri için ileri merkezlere giden MS hastaları içinde poliklinik açıldı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Zafer Ergül, “MS hastalarımız artık ileri merkezlere gitmeden tedavilerini polikliniğimizde yaptırabilecekler” dedi.

Ergül, “Bizim işimiz gücümüz, tek düşüncemiz imkanlarımız dahilinde insanımıza en konforlu sağlık hizmetini vermek. Hastanemizde cerrahi ameliyatlar, başarıyla yapılıyor. Göreve geldiğim günden bu yana güzel memleketimin insanına en iyi sağlık hizmeti sunmanın gayret ve çabası içindeyiz. MS hastalarımız için yeni bir polikliniği eklemiş bulunuyoruz. Bundan böyle MS hastalarımız ileri merkezlere gitmesine gerek kalmamıştır. Nöroloji uzmanımız tarafından tedavi ve muayenelerini yaptırabilirler. MS hastalarımıza hayırlı olsun” dedi.

MS hastalığı hakkında bilgi veren Kastamonu Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Nöroloji Uzmanı Dr. İdris Kocatürk, “MS hastaları için açılan polikliniğin sorumlu uzmanıyım. Hastanemiz kayıtlarına baktığımızda ileri merkezlere tedavi için giden 300 civarında MS hastası olduğunu gördük. Bu hastalarımızın, ileri merkezlere gitmelerine gönlümüz razı gelmedi. Başhekim Prof. Dr. Zafer Ergül hocamızın verdiği desteklerle polikliniğimiz açıldı. MS hastalarımıza muayene ve tedavilerini her hafta cuma günleri MS polikliniğinde düzenli olarak yapacağız. MS hastalığı beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) hastalığıdır. Rahatsızlığın erken evrelerinde geçici ataklar şeklinde ortaya çıkarken, tedavide geç kalındığında ilerleyen yıllarda görme kaybı, denge ya da yürüme bozukluğu, peltek konuşma gibi bazı belirtiler kalıcı olarak yerleşebilir. MS Hastalığın en önemli belirtiler, yorgunluk, vücudun değişik bölgelerinde özellikle gövdede, yüzde, kollar ya da bacaklarda uyuşukluk, karıncalanma, güçsüzlük denge ya da yürüme bozukluğu, dilde peltekleşme, konuşma bozuklukları, mesane ve bağırsak problemleri, baş dönmesi, görmede bulanıklık, düşünme, bellek ya da konsantrasyonda zorluk yaşama, depresyon bunlar yaşanıyorsa 24 saatten fazla sürmesi ve kötüleşmesi durumunda kişinin mutlaka doktora başvurması gerekiyor. MS hastaları başlatılan tedaviyi de ben düzeldim artık düşüncesiyle kesinlikle bırakmaması gerektiğini de hastalarımıza söylemek ve hatırlatmak isterim” diye konuştu.