Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü-Kastamonu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 37 ABJ 387 plakalı minibüs ile S.A.İ. yönetimindeki 78 ABU 729 plakalı Opel marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan N.İ., H.İ., A.İ. ve C.İ. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.