Kastamonu’da yağan karla oluşan masalsı güzellik dronla havadan görüntülendi.

Kentte hafta sonu başlayan ve 2 gündür etkili olan kar yağışı zaman zaman vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışla birlikte Bozkurt ilçesindeki yüksek kesimlerde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaşırken, Ilgaz Dağı’ndaki kar kalınlığı ise 35 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışı kent merkezini de beyaza bürüdü. Karla kaplanan tarihi cami, külliye, köprü ve konaklar ortaya çıkan manzara ile mest etti. Şehir merkezindeki ve Ilgaz Dağı’ndaki büyüleyen kar manzaraları dronla havadan görüntülendi.

Kar yağışı vatandaşlar tarafından da sevinçle karşılandı. Zeki Yılmaz, kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Beklediğimiz kar geldi, bekliyorduk. Bizi uğraştırıyor ama güzel de oluyor. Onun için memnunuz. Keşke biraz daha yağsaydı. Geçen kış bu kadar yoktu. Şimdi daha güzel oldu. Her yer bembeyaz. Hem mikroplar da kırılır” dedi.