Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Mesleki Eğitim Çalıştayı"nda yaptığı konuşmasında, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve geliştirilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Biz de bu kapsamda nitelikli iş gücüne yön verecek, destek verecek birçok eğitim ve öğretim faaliyetini hayata geçirmiş bulunmaktayız" dedi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Şehit Şerife Bacı Öğretmenevi’nde düzenlenen "Mesleki Eğitim Çalıştayı" başladı. Çalıştayın açılışında konuşan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Biz öğrencilerimizin hem kendi ilgi yetenek ve yeteneklerini geliştirmesi aynı zamanda da bu çağı anlaması ve gelecek çağları da anlamlandırması adına birçok faaliyeti icra ediyoruz. Aslında değişen ve gelişen dünya içerisinde biz öğrencilerimizin yani Türkiye yüzyılını inşa edecek öğrencilerimizin hayallerinin gerçekleştirilmesi için adımlar atıyoruz. Ve bu atacağımız adımlarla beraber öğrencilerimizin de hayallerini gerçekleştireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye’yi de hep beraber inşa etmiş olacağız. Ülkemiz artık son süreçte üreten ve geliştiren bir ülke. Teknoloji ihraç eden bir ülke. Örneklerini savunma sanayinde, sağlık sanayinde ve biz birçok sektörde görmekteyiz. Elbette bunu geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için de mesleki teknik eğitime vereceğimiz önemle beraber öğrencilerimizin bir herkesin her öğrencimizin bir mesleği olmasını sağlayarak da ülkemizin gelişmesine, sanayimizin gelişmesine önemli katkılar sunacağımızı da inanıyoruz. Tabii ki bu işleri yalnız başımıza yapmamız mümkün değil. Biz bu konuda sanayi odalarımız, sanayi sitelerimiz, iş adamlarımız, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ve tüm odalarımız, sanayi sitelerimiz, iş adamlarımız, diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ve tüm paylaştığımızın desteğiyle bu faaliyetlerin artacak, devam edeceğine ve aynı zamanda da burada nitelikli iş gücü piyasasına katkı sağlayacağına da inanıyoruz" dedi.

"İlimizde elektrikli otomobiller alanını, siber güvenlik alanını açmış bulunmaktayız"

Her geçen gün dünyanın değiştiğini söyleyen Gümüş, "Birçok devrimler oluyor. İşte Endüstri 4.0’dan bahsediyoruz. Çok yakın bir gelecekte Endüstri 5.0’dan bahsedeceğiz. Endüstri 4.0’ın gereklilikleri ve Endüstri 5.0’ın gerekliliklerine yönelik adımlar atmamız gerekiyor. Biz de buradan hareketle yine meslek eğitim kurumlarımızda, meslek eğitim okullarımızda yeni bölümler, yeni alanlar açarak bu değişim ve dönüşmede ayak uydurarak hatta dünyayla rekabet edecek ve dünyaya yön verecek gençlerde yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda da ilimizde son olarak elektrikli otomobiller alanını, siber güvenlik alanını şuanda açmış bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki eğitim örtüm yılında bu bölümlere de öğrenci almaya başlayacağız. Bu yeterli mi? Hayır. Yine yapay zekadan bahsediyoruz. Yapay zeka ile ilgili de adımlar atmanın gayreti içerisindeyiz. Yapay zeka operatörlüğü, bulut sistemleri, bilişim sistemleri, yazılım, büyük veri ve benzeri konularda da yine alan ve bölümler açarak öğrencilerimizi dünyayla rekabet edebilir hale de getireceğiz" diye konuştu.

"10 ilimizde 11 okulumuz bölge okulu kapsamına alınmıştır"

Çalıştayda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Huriye Can Eser ise, "Herkesin Bir Mesleği Olmalı’ anlayışını düstur edinerek sektör iş birlikleriyle mesleki eğitime erişimi ve kaliteyi artırmak, öğrencilerin hayata ve istihdama hazırlanmalarını sağlayarak ülkemizin kalkınması ve refahına katkı sunmak amacıyla hazırlanan Politika Belgesinde, mesleki ve teknik eğitime erişim, mesleki ve teknik eğitimde iyileştirme, mesleki ve teknik eğitim ile istihdama hazırlık olmak üzere üç ana tema ve temalarla ilgili 74 strateji yer almaktadır. Yeni okul modelleri, mesleki ve teknik eğitime erişim imkanlarının fırsat eşitliği temelinde artırılması ve mesleki eğitimin paydaş kurum ve kuruluşlarının süreçlere aktif katılımını esas alan iş birliği modellerinin geliştirilmesine yönelik mesleki eğitim merkezleri ile mesleki ve teknik Anadolu Liselerinin mevcut yapısı içinde yeni okul eğitim modelleri hayata geçirilmiştir. Politika belgesi kapsamında eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini sağlamak üzere eğitim ortamları ve çevre şartları yeterli olmayan okullardaki öğrencilerin diğer illerdeki şartları uygun okullarda eğitim alabilmesi için ‘Bölge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ uygulaması geliştirilmiştir. Adana, Bursa, Denizli, Gaziantep, Kocaeli, Samsun, İstanbul, Kayseri ve Konya olmak üzere 11 okulumuz bölge okulu kapsamına alınmıştır. Bölge Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin yaygınlaştırılması çalışmaları devam edecektir. İhtisas okulu 2024 yılında, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması amacıyla bin 200 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin denizcilik, tarım, ticaret ve turizm alan ve dallarında ihtisaslaşmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır" şeklinde konuştu.

"Mesleki beceri ölçme bataryası öğrencilere uygulanacaktır"

2024 yılında 12 mesleki ortaokulun açıldığını söyleyen Eser, "2025 yılında mesleki ve teknik eğitim sürecinin tanıtımı, yönlendirme ve erişimi güçlendirmek amacıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde meslek ortaokulları açılacaktır. 2024 yılında Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri bünyesinde 12 mesleki ortaokul açılmıştır. 8’inci sınıf öğrencileri ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının 9’uncu sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre meslek alan ve dallarına yerleşmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan mesleki beceri ölçme bataryası öğrencilere uygulanacaktır. 2025 yılında da öğrencilerin mesleki bilgi ve becerileri doğrultusunda meslek alanlarına yerleşmeleri sağlanacaktır, 2025 yılında ortaöğretim ve yükseköğretim kademelerinde öğretim programları, ders materyali, eğitim araçları, dijital içerikler sektörle iş birliği içerisinde dijital ve yeşil beceriler doğrultusunda hazırlama/güncelleme çalışmaları tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı.