Kastamonu’da madde bağımlısı gençler, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetler sayesinde uyuşturucuyu bırakarak yeniden hayata tutundu.

KİHADER Başkanı Abdullah Karamehmet, ’hayatı keşfet’ projesi ile uyuşturucu maddeyi bırakan 60 gencin faydalandığını söyleyerek, “Bu yüzden bunun haklı gururunu hepimiz yaşıyoruz1 dedi.

Valilik öncülüğünde Kastamonu İnsani Hayat Derneği’nce (KİHADER) hayata geçirilen ’hayatı keşfet’ projesi sona erdi. İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Kızılay Derneği Kastamonu Şubesinin desteklediği 172 bin TL bütçeli projeyle kent genelinde uyuşturucu maddeye bulaşmış ve arınmış gençleri sosyokültürel etkinlikler aracılığıyla maddeden uzak tutmak, okul ve iş terkleri başta olmak üzere sosyal hayata geri dönmeleri amaçlandı.

Bu kapsamda Tokat’ta AMATEM ya da diğer uyuşturucu bağımlılarının tedavi olduğu kurumlarda tedavi süreci tamamlanan gençlerin, proje çerçevesinde yaptığı faaliyetleri kapsayın ve 1 yıl süren projenin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Kastamonu İnsani Hayat Derneği’nde düzenlenen toplantıda proje kapsamında yapılan faaliyetler anlatıldı. Ardından projeden faydalanan gençler tarafından hazırlanan sıra gecesi düzenlendi ve davetlilere çiğ köfte ikram edildi.

“Madde kullanımı Kastamonu’da 10 yaşına kadar indi”

KİHADER Başkanı Abdullah Karamehmet, “Biz, projemizde sadece 15-20 civarında gencimizi değerlendirmeyi düşündük. Çünkü ortaöğretim çağına inmemiştik. Ortaöğretim çağındaki gençlere temas ettiğimizde durum öyle kötü bir hale gelmiş ki artık madde kullanımı Kastamonu’da 10 yaşına kadar indi. Bunu başkası söylese belki bizler inanmazdık ama insanın başına gelince maalesef belli oluyor” dedi.

“Projeden uyuşturucu maddeyi bırakan 60 genç faydalandı”

Projeden uyuşturucu maddeyi bırakan 60 gencin faydalandığını söyleyen Karamehmet, “Bu yüzden bunun haklı gururunu hepimiz yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de tekrar proje yapacağız. İyilikte iyileşiyoruz diye bir projemiz daha olacak. İnşallah kurumlarımızın da destekleriyle bu projemizi hayata geçireceğiz. Maalesef kardeşlerimizin durumları belli. Madde kullanım oranları gittikçe artıyor. Son olan olaylardan sonra maddeye bağlı ölümler arttı. Mutlaka bizlerin sahaya inip sahada çalışmamız ve koşturmamız lazım. Bizler bunu biliyoruz, elimizden geleni de yapacağız. Sadece kurumlarımızdan, valiliğimizden destek bekliyoruz” diye konuştu.

“2023 yılında 5-6 maddeye bağlı ölümler oldu”

Kastamonu’da geçtiğimiz yıl madde kullanımına bağlı 5-6 gencin hayatını kaybettiğini ifade eden Karamehmet, “Yaklaşık 12 yıldır ben, bağımlı gençlerimizle uğraşıyor, onlara yardımlarda bulunmaya çalışıyorum. İlk temas ettiğimiz gencimiz bana, benim yanımda hiç kimse olmadı, ben bali çekerken benim yanımda bali çeken kişi vardı, içki içerken içkici arkadaşım oldu. Benim yanımda muhafazakar, dindar kimse olmadı dedikten sonra bizler bu işe gönül verdik. Biz, bu arkadaşı madde bağımlısı olduğunu öğrendikten sonra bu işlere başladık. Zamanla bir iken 10 olduk, 20 olduk, 30 olduk. Şimdi 370 kişiyiz. Ailelerimizle birlikte bine yakın üyemiz bulunuyor. Bu yüzden mutlaka uğraşmak zorundayız. Sadece Kastamonu’da 2023 yılında 5-6 tane maddeye bağlı ölümler oldu. Maalesef sokaklar bu halde iken biz evimizde oturamazdık. Mutlaka koşturmamız lazımdı. Biz de bu yüzden koşturuyoruz gençlerimizle birlikte” şeklinde konuştu.

“Madde kullanımı ile ilgili ailelerimizi ve gençlerimizi bilinçlendirmeye yönelik eğitimler düzenliyoruz”

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan ise, “Kurum olarak ailelerimize yönelik bilinçlendirme eğitimleri, madde kullanımı ile ilgili ailelerimizi ve gençlerimizi bilinçlendirmeye yönelik eğitimler düzenliyoruz. Bu eğitimler vasıtasıyla gençlerimizin bu maddeye bulaşmasına yönelik ailelerimizi bilinçlendiriyoruz. Kastamonu için güzel bir proje olmuş, sosyal ve kültürel etkinliklerle, sportif faaliyetlerle gençlerimizi yönlendirerek bu alışkanlıklardan uzak tutmayı amaçlamış projemiz. Bu tür projelere bizler her zaman kurum olarak destek olacağımızı belirtmek isterim. İhtiyaç duyulduğu anda her zaman kurumumuzdaki personelle birlikte hem ailelerimizi hem de gençlerimize yönelik bu tür zararlı alışkanlıkları önlemek için her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Proje başvurularımızı biraz daha arttırabilirsek Kastamonu için çok daha güzel sonuçlar elde edeceğiz”

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yavuz Selim Şimşek de, “Gönüllülük esasına göre kurulan derneklerimizin projelerde yer alması ne kadar önemli olduğunu bu projede birebir şahit olduk. Bu konuda çok güzel geri dönüşler aldık. Proje kapsamında bütün faaliyetlerinin içerisinde derneğimizin ve gönüllü arkadaşlarımızın özverili şekilde çalıştıklarını görmek bizleri mutlu etti. Bizim amacımız güçlü sivil toplum, güçlü Türkiye mantığıyla hareket ederek sivil toplum kuruluşlarına ve derneklere destek vermeye devam ediyoruz. Bizleri çok daha mutlu eden diğer konu da diğer kurumlarımızın derneklerimize vermiş oldukları destekler çünkü bir derneğin ya da kurumun faaliyetlerini tek olarak ele alırsak biraz zayıf kalabiliyor. Bütün kurumlarımızın bu projeye paydaş olarak destek vermesi sonucu çok çok daha güzel hale getiriyor. Dernekler ve sivil toplum kuruluşları bu konuda biraz daha yardımcı olurlar. Proje yazmaya devam ederler, biz de derneklerimize destek oluruz. Proje başvurularımızı biraz daha arttırabilirsek Kastamonu için çok daha güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum” dedi.

AFAD İl Müdürü Dr. Suat Tüfekci ise şunları kaydetti:

“Kastamonu için güzel denilebilecek bir projeyi hep birlikte hayata geçirdik ve güzel neticeler elde ettik. Tüm kurumlarımıza teşekkür ediyoruz, kardeşlerimizle birlikte bu tür faaliyetleri yaygınlaştırarak hem sosyal sorunlarını aşmalarını hem de geleceğe ümitle bakmaları konusunda elimizden gelen faydaları sunmaya çalıştık. Afet ve farkındalık eğitimleri, afetlerde doğru davranış kuralları, yardım kuralları gibi temel afet bilinci eğitimlerini kardeşlerimize vererek bizlerle paydaş olmalarını ve afet gönüllülüğünü yaygınlaştırarak güzel neticeler elde ettik. Gelecek yıllarda da buna benzer güzel projelerde AFAD olarak elimizden gelen tüm desteği sağlamaktan mutluluk duyacağız.”