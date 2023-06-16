Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde geçen yıl açılan 4-6 yaş Kur’an Kursu, ilk kez mezun verme heyecanını yaşadı.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde geçen yıl 4-6 yaş grubu için açılan Kur’an kursu ilk kez mezun verdi. Çocukların okul öncesi eğitimi, Kur’an harfleriyle tanışması, aynı zamanda dini ve ahlaki eğitimleri öğrenmeleri için açılan Kur’an kursunun mezuniyet törenine Azdavay İlçe Kaymakamı Şeyma Nur Kaygusuz ve Azdavay İlçe Müftüsü Kazım Atcı ile aileleri katıldı. 14 öğrencinin eğitimini tamamladığı Kur’an kurusunda öğrenciler, ilahi ve kasideler seslendirdi.

Azdavay’da ihtiyaç haline gelen Kur’an kursunu geçen yıl açtıklarını hatırlatan Azdavay Kaymakamı Şeyma Nur Kaygusuz, “Diyanet İşleri Başkanlığını hazırlamış olduğu müfredat çerçevesinde çocuklarımıza hem Kur’an-ı Kerim hem de temel dini bilgileri öğreterek onları manevi anlamda geliştirerek katkı sağlamaktadır. Bizler de ilçemizdeki bu ihtiyaca binaen geçtiğimiz eğitim öğretim yılında öğrencilerimize, çocuklarımıza kursumuzu açtık. Şuan da toplam 14 öğrencimiz kursu başarıyla tamamladı. Hepsini tebrik ediyoruz. Bizler öncelikle tabii ki kursa destek başta Müftü Bey olmak üzere emeği geçen Müftülük personeline, öğrencilerimizin velilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Ben de bir mülki idari amiri olarak her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum inşallah daha önümüzdeki eğitim öğretim yılında da sayımızın daha da artmasını temenni ediyorum. Hepinizi tebrik ediyorum çocuklar, katılım sağlayan herkese de teşekkür ediyorum” dedi.

Öğrencilerin eğitimleri süresince hem öğrendiklerini hem de eğlendiklerini belirten Azdavay İlçe Müftüsü Kazım Atcı ise, “Çocuklara İslam’ın temel değerlerini öğretmek, onları doğru bir şekilde yönlendirmeyi umut ediyoruz. Geçtiğimiz yıl hizmete giren ve bundan dolayı ziyadesiyle hoşnut olduğumuz 4-6 yaş Kur’an kursumuz da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, okul öncesi eğitimden mezun etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sevincimize ortak oldunuz, bizleri teşrif ettiniz ve programımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bildiğiniz gibi bu programda öğrencilerimiz bir yıl boyunca hem okul öncesi eğitimi hem de Millî Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında gerçekleşen protokol çerçevesinde dini ve ahlaki eğitimlerini aldılar. Kur’an harfleriyle tanıştılar her işin başında besmele çekmeyi, dua etmeyi, şükretmeyi öğrendiler hem öğrendiler hem eğlendiler. Yüce Rabbimiz mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir emanet ve imtihan vesilesidir buyuruyor, sevgili Peygamberimiz de her doğanın İslam fıtratı üzere doğduğunu bizlere haber vererek, bizlerden çocukların bu fıtrata uygun olarak yetiştirilmesini istiyor. Nitekim çocuklarımızı en güzel şekilde, fıtratlarını bozmadan, İslam’ın öğretileriyle yetiştirmek hepimizin görevidir” diye konuştu.