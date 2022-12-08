Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından, 1 Aralık’ta başlayan ’zorunlu kış lastiği uygulaması’ çerçevesinde denetim yapıldı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından, 1 Aralık’ta başlayan ’zorunlu kış lastiği uygulaması’ çerçevesinde denetim yapıldı.

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri tarafından araçların kış lastikleri denetlendi. 1 Aralık’ta başlayan ’zorunlu kış lastiği uygulaması’ çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde ticari araçlar tek tek durdurularak kontrol edildi. Ekipler, araçlarında kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür etti.

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Sürekli olarak yapılacak olan denetimlerde, kış lastiği zorunluğunu ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.