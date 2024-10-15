Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yaşanan palamut bolluğu hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kastamonu’da balık tutmak için denize açılan balıkçılar kasa kasa palamut ile dönüyor. Ağırlıkları 1 kilograma yaklaşan palamutların tanesi ise ilçede 70 TL’den satışa sunuldu. Vatandaşlar beyaz ve kırmızı ete göre daha ucuz olan balığa yoğun ilgi gösteriyor. İlçede bulunan balıkçılar, vatandaşlardan gelen yoğun talebin kendilerini de memnun ettiğini söyledi. Vatandaşlar ise ucuz olduğu palamudu tercih ettiklerini ifade etti.

İlçedeki balıkçı tezgahlarında çinekobun kilosu 250 TL, istavridin kilosu ise 60 TL’ye satılıyor.