Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan şahıs, jandarma ekipleri tarafından evinden 3 kilometre uzaklıkta bulunarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 11 Temmuz günü Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesi Sümenler köyünde ikamet eden Alzheimer hastası M.Ö., evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. M.Ö.’nün eve geri dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunuldu. Harekete geçen jandarma ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan 8 saatlik çalışma neticesinde M.Ö., evinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Ormanlık alanda bulundu. M.Ö., sağlık kontrolünün ardından jandarma ekiplerince ailesine teslim edildi.