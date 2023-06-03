Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde özellikle kestane ağaçlarındaki verimi düşüren “katil arı” olarak isimlendirilen gal arısına karşı ormanlık alana “Tormus Sinensis” böcek salımı yapıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü, İnebolu’da kestane rekoltesini düşüren gal arısıyla mücadele amacıyla laboratuvarda üretilen böcekleri ormanlık alana bıraktı. İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Evrenye köyünde halk arasında ‘katil arı’ olarak bilinen gal arısı ile biyolojik mücadele etmek için “Tormus Sinensis” isimli böceklerin doğaya salımı gerçekleştirildi. Çalışmaya Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele (OZM) Şube Müdürü Nurten Karameşe, İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel, Şube Müdürü Süleyman El, işletme şefleri Yunus Kısaarslan, Hüseyin Kaplan, İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü orman muhafaza memurları ve yöre halkı katıldı.

İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel, İnebolu ormanlarında görülmeye başlayan kestane gal arısına karşı biyolojik mücadele başlattıklarını söyledi.

Bu çerçevede yapılan çalışmaları anlatan Şenel, “Kestane gal arısı tüm ormanlarımızı hemen hemen sarmış durumda. Şu anda biz Gemiciler Şefliği Evrenye mevkiinde gal arısı, yani katil arılara karşı onların düşmanı olan “Tormus Sinensis” isimli böceğimizi salarak mücadelemize başladık. Bugün 400 civarında böcek saldık. Bundan sonraki çalışmalarımızda yine Cide’deki laboratuvarımızda üreteceğimiz böcekleri yine getirip salacağız. Ayrıca Bursa’dan da getireceğiz. Bir de her tarafa feromon tuzakları kurarak yine bu katil arılarla mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel, 10-15 Haziran tarihleri arasında da ormanlık alana 800 adet feromon tuzağı kurulacağını sözlerine ekledi.