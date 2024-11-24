Kastamonu’da kar yağışı, il genelinde etkisini sürdürürken, kapanan Kastamonu-Ankara Karayolu ulaşıma açıldı.

Kastamonu’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, devam ediyor. İl geneline etkisini sürdüren kar yağışı Ilgaz Dağı başta olmak üzere yüksek rakımlı güzergahlarda sürücülere zor anlar yaşattı. Kastamonu-Ankara Karayolu Ilgaz Dağı geçişinde, yoğun kar yağışı sebebiyle onlarca araç mahsur kaldı. Karayolları tarafından Kastamonu-Ankara Karayolu Kastamonu Havalimanı kavşağı-Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli arası ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Yaklaşık yapılan 2 saatlik çalışma neticesinde, saat 01.30 itibari ile yol yeniden trafiğe açıldı. Yolda mahsur kalan sürücüler ise küreme çalışmalarının ardından yollarına devam edebildi.

Kentte devam eden kar yağışının sabah saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.