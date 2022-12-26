Kastamonu’da dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı sebebiyle bazı araçlar, yolda kaldı.

Kastamonu’da dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde şiddetini arttıran kar yağışı sebebiyle bazı araçlar, yolda kaldı.

Kastamonu’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini devam ettirdi. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle birçok ilçe beyaz örtüyle kaplandı.

Kastamonu-İnebolu karayolu Çuha Doruğu mevkiinde kar yağışı sebebiyle maden taşıyan yapan birçok kamyon, yolda mahsur kaldı.

Karayollarına ait araçlar, kar yağışı sebebiyle kapanan yolları açık tutabilmek için kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma ve polis ekipler de yolda mahsur kalan araç sürücülerine yardım ediyor.

Kastamonu-İnebolu karayolu Çuha Doruğu mevkiinde ekipler, zincir takmayan araçların geçişine izin vermiyor. Ekipler, zorda kalınmadıkça da yola çıkılmamasını istedi. Kar yağışının gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Kar yağışın sebebiyle yollarda çalışma yürüten Karayollarına ait bir araç ile kargo taşımacılığı yapan araç Ağlı Kavşağında çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, kargo aracında hasar meydana geldi.