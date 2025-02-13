Kastamonu’da etkili olan kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan 157 köy yolunda ekiplerin yoğun çalışması sürüyor.

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Dün, gün boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle Kastamonu’daki 335 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde yolu ulaşıma kapanan köy yolu 157’ye düştü.

Ekipler kapalı olan, Merkez ilçesinde 6, Ağlı ilçesinde 4, Araç ilçesinde 4, Azdavay ilçesinde 19, Bozkurt ilçesinde 6, Cide ilçesinde 1, Çatalzeytin ilçesinde 5, Daday ilçesinde 12, Devrekani ilçesinde 12, Doğanyurt ilçesinde 10, Hanönü ilçesinde 7, İhsangazi ilçesinde 9, İnebolu ilçesinde 19, Küre ilçesinde 25, Şenpazar ilçesinde 9, Taşköprü ilçesine 7, Tosya ilçesinde ise 2 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.