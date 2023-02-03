Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluştu.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında kartpostallık görüntüler oluştu.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında ilçe merkezi beyaza büründü. İlçede yağan kar yağışı sonrasında yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Belediye ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ayrıca, kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Beyaza bürünen Azdavay ilçesi, oluşturduğu görüntülerle kendisine hayran bıraktı. Azdavay ilçesinin tarihi ve kültürel yerlerinden çekilen birbirinden özel fotoğraf ve görüntüler, mest etti. Beyaz gelinliğe bürünen Azdavay ilçesi, oluşturduğu kartpostallık görüntüler nedeniyle fotoğrafçıların uğrak yeri haline geldi.

Azdavay’ın sembolü haline gelen ve çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Aşıklar Köprüsü de, kar yağışı sonrasında beyaza büründü.

Öte yandan, Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde de öğle saatlerine doğru kar yağışı başladı. İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı sebebiyle İhsangazi beyaza büründü.