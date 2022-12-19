Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Kastamonu’nun yüksek kesimlerinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

Kastamonu’da akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, il genelinde etkili olmaya başladı. Kar yağışı Kastamonu-Abana karayolunun Yaralıgöz ve Isırganlık mevkileri ile Ilgaz Dağı’nda, Ağlı, Küre, Seydiler, Şenpazar, Cide ve Devrekani ilçesinde etkili oluyor. Cide ilçesi Dağlı mevkiinde de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri, kar sebebiyle kapanan yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının keyfini çıkarmak için bazı aileler de çocuklarıyla birlikte Dağlı mevkiine geldi. Burada bir süre kar topu oynayan aileler, karın keyfini çıkardı. Bir süredir kar yağışını beklediklerini söyleyen bir vatandaş, karın tadını çıkartmak için bölgeye geldiklerini ifade etti.

Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.