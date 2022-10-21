Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir ev ve iş yerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yasa dışı yollarla temin ettirdikleri ruhsatsız silahları Taşköprü ilçesine getirdikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. S.Ü. ve A.K.’nin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 257 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Ü. ve A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.