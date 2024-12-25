Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kastamonu’nun Taşköprü ve Cide ilçelerinde çok sayıda yasa dışı malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, Taşköprü ve Cide ilçelerinde kaçakçılık faaliyetlerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalar kapsamında sahte içki üretiminde kullanılan malzemelerden ruhsatsız silahlara kadar çok sayıda yasa dışı malzeme yakalandı.

Taşköprü’de gerçekleştirilen sahte içki ve kaçak tütün operasyonunda T.D. isimli şahsa ait araç ve ikamette yapılan aramalarda sahte viski ve sahte rakı, etil alkol ve alkol aroma kitleri, kaçak tütün, dolu ve boş makaronlar, test kitleri yakalandı.

Cide ilçesinde ise M.S., A.A. ve O.G. isimli şahıslara ait araç, iş yeri ve ikametlerde yapılan aramalarda sahte viski, rakı, votka ve şarap, etil alkol ve alkol aroma kitleri, dolu ve boş makaronlar, bir adet ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlar çerçevesinde 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı.