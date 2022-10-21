Kastamonu Belediyesi tarafından, kentin kuzey kesiminde yaşanan olaylara daha hızı müdahale edebilmek amacı ile inşa edilecek olan itfaiye ek hizmet binasının temeli dualarla atıldı.

Kastamonu Belediyesi tarafından, kentin kuzey kesiminde yaşanan olaylara daha hızı müdahale edebilmek amacı ile inşa edilecek olan itfaiye ek hizmet binasının temeli dualarla atıldı.

Kastamonu’nun uzun yıllardır gündeminde olan, ancak çeşitli sebeplerle yapılamayan Kuzeykent Mahallesi itfaiye ek hizmet binasının temeli atıldı. 2 bin 100 metrekare alana inşa edilecek olan yeni itfaiye ek hizmet binası sadece şehir merkezine değil bölgeye de hizmet verecek. Yeni inşa edilen ek hizmet binasının öncü ekip olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, yangın ve afetlerde erken müdahalenin çok önemli olduğuna vurgu yaparak Kastamonu’nun önemli problemlerinden bir tanesini daha çözüme kavuşturdukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kuzeykent Mahallesi itfaiye ek hizmet binası temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu,“Temelini attığımız hizmet binası sadece il merkezine hitap eden bir il olmayacak. Çünkü şehrin büyümesiyle birlikte Kuzeykent Mahallesi ciddi bir nüfusu içerisinde barındırıyor. Kuzeykent Mahallemizde veya buraya yakın bölgelerde bir felaketle karşılaştığımızda buradaki ekiplerimiz seferber olabilecekler. Ekiplerimizin Olukbaşı’ndan bu bölgeye gelmesi yaklaşık en iyi şartlarda bile 10 ila 15 dakika süre alıyor. Bu tarz durumlarda erken müdahale gerçekten çok önemli. Bundan dolayı da Kuzeykent ek hizmet binası elzem idi. Bu yapıyı en kısa sürede tamamlayacağız. Burası adı üstünde ek hizmet binası. Burada değişik saliklerle farklı gerekçelerle hem binanın büyüklüğü hem de yerleşkenin yeri münasebetiyle farklı ifadeler kullanıldı. Ama şunun bilinmesine büyük fayda var. Burası ek hizmet binası ve burada nöbetçi bir ekip olacak. Burada yığınla itfaiye aracı kalmayacak. Burada bir itfaiye görevlendirilecek. Asıl ekip gelene kadar burada konuşlanacak ekip olaylara ilk müdahaleyi yapacak. Allah afetlerden korusun ama bunlar hayatın içinde var. İnşallah bu vesile ile de şehrimizin bir problemini de çözmüş olacağız” dedi.

Son birkaç ay içerisinde projeler konusunda ciddi girişimlerinin olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Şehrin en çok ihtiyaç duyulan şeylerinden bir tanesi engelsiz yaşam merkezi idi. Tabi küçük çaplı da olsa engelsiz yaşam merkezini ki belki çok büyük bir engelsiz yaşam merkezi değil ama bu projemizi en geç 2 ay içerisinde tamamlayarak hizmete alacağız. Yine şehrin en büyük problemlerinden bir tanesi de huzurevi ve yaşlı bakım merkezi. Bu konuda da büyük talepler oldu. Bu projemizin de hemen hemen her şeyi bitti. İç düzenleme çalışmalarında sona yaklaştık. En kısa sürede bu projemizin de açılışını birlikte yapacağız. Yine şehrin ihtiyaç duyulan yeşil alan ve mesire alanı anlamında da çalışmalarımız hızla sürüyor. Karaçomak Deresi’nin yan kısmında bulunan alanı Devlet Su İşleri’nden belediyemize tahsis ettirdik. İl Genel Meclisi Başkanımız da bu konuda destek verdi. Bir de belediyemize tahsis edilen Botanik Park var. Bununla ilgili de bütün çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa sürede onları da hizmete açmış olacağız. Kuzeykent Mahallemizde Türkiye’nin 3’ncü büyük millet bahçesi inşaatı devam ediyor. Çalışmalarda büyük mesafe aldık. İnşallah onu da çok hızlı bir şekilde bitirme gayreti içerisindeyiz. Firmamız da büyük gayretle çalışıyor. 240 dönümün üzerinde olan millet bahçesi projesini de hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Tamamlanan ve yapımı devam eden diğer projelerle ilgili de bilgiler veren Vidinlioğlu, “Atıksu Arıtma Tesisi projemiz 3-4 ay önce devreye girdi. Günde 8 ton yakıt elde ediliyor. Özellikle o bölgede tarlalarımız tertemiz suyla sulanıyor. Ayrıca enerjisinin yüzde 70’ine kadar olan kısmı kendisi üreten bir tesisi de şehrimize kazandırdık. Bu projeyi bugünkü şartlarda yapmaya kalksanız 400 milyon lirayı bulacak bir yatırımdır. İnşallah sel afetinde hasar gören içme suyu isale hattımız ile ilgili de bakanlıklarımız nezdinde çalışmalarımız devam ediyor. İsale hattı ile ilgili bir miktar ödenek geldi. İnşallah devamı da gelecek. Sağ olsunlar bakanlarımız da bu anlamda Kastamonu’muza çok ciddi destek veriyorlar. Hem Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Bey hem de sayın genel başkan yardımcılarımız bu konuda çok ciddi şekilde destek oluyorlar. Cumhur İttifakı birlikte bir çok şeyin üstesinden geliyor” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardındandan, itfaiye ek hizmet binasının temeli dualarla atıldı. 2 bin 100 metrekare arsa üzerinde inşa edilecek olan proje alanında, iki adet betonarme, tek katlı bina bulunacak. Yapılacak binalarda yaklaşık 200 metrekare oturumlu içerisinde personel odaları, yatakhane, mutfak, duş bulunan idari bina ile yaklaşık 265 metrekare oturumlu 3 adet itfaiye aracı kapasiteli garaj binası yer alacak.