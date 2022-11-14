Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Kastamonu’nun Daday ilçesi Daday-Eflani karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol yapım firmasında çalışan işçileri taşıyan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen pikap, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

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