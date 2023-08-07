Kastamonu’nun Küre ilçesinde ilçe merkezine kadar inen ayı, mahalle aralarında gezindiği sırada vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kastamonu’nun Küre ilçesinde yolunu kaybeden ayı, ilçe merkezine kadar indi. Gece saatlerinde ilçe merkezine inerek mahalle aralarında gezen ayıyı evlerinde oturan bazı aileler fark etti. Bunun üzerine evlerinin camına çıkan bazı vatandaşlar, sokakta gezeleyen ayıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Hiçbir şeye aldırış etmeden sokakta gezeleyen ayı, bir süre etrafa bakındıktan sonra ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

Küre ilçe merkezine daha öncesinde de ayı inmiş ve vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenmişti.