2023 yılı Eylül ayında Kastamonu’dan yapılan ihracat 15 milyon 509 bin dolar olarak açıklandı. Eylül ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu’nun 2023 yılı Eylül ayındaki ithalatı ise 12 milyon 366 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,4 arttığı görüldü. Eylül ayında İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 125,4 oldu. Eylül ayında Kastamonu’dan gerçekleşen ihracatın ISIC Rev4 ürün sınıflamasına göre dağılımı incelendiğinde ilk sırada 6 milyon 40 bin dolar ile “Materyallerin geri kazanımı” ürün grubu yer aldı. Bu ürün grubunu

3 milyon 346 bin dolar ile “Kimyasal gübre ve azotlu bileşiklerin imalatı” ürün grubu ve 2 milyon 459 bin dolar ile “Kürk hariç, giyim eşyası imalatı” ürün grubu takip etti. Eylül ayında Kastamonu’dan ISIC Rev4 sınıflamasına göre 37 farklı ürün grubundan ihracat gerçekleşti.

İthalat ise 65 farklı ürün grubunda gerçekleşmiştir. İthalatın ilk üç sırasında 2 milyon 807 bin dolar ile “Genel amaçlı diğer makinelerin imalatı” ürün grubu, 2 milyon 90 bin dolar ile “Dokuma” ürün grubu ve 1 milyon 616 bin dolar ile “Diğer pompa, kompresör, musluk ve vana imalatı” ürün grubu yer aldı.