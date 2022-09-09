Denetimlerde hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası olduğu belirlenen 1 şahıs yakalanırken kusurlu görülen 11 araç sürücüsüne toplam 17 bin 519 TL para cezası uygulandı.

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Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezindeki 5 ayrı noktada eş zamanlı ‘huzur’ uygulaması yapıldı. 21 ekip, 78 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetimlerde, 215 araç ve 834 şahıs kontrol edildi.

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ‘huzur’ uygulamasında firari 1 kişi yakalandı, 11 araç sürücüsüne ceza kesildi.

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