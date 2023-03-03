Edinilen bilgiye göre, Şenpazar ilçesine bağlı Küçükmutlu köyü Ardıçalan Mahallesi yolunda kar sularının erimesi neticesinde heyelan meydana geldi. Heyelan sebebiyle köy yolu ulaşıma kapandı. Şenpazar Kaymakamlığına bağlı ekipler, heyelanı temizleme çalışması başlattı. Heyelanı temizleme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte köy yolu tekrar ulaşıma açıldı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.