Kastamonu’da helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kastamonu’da İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Ankara Jandarma Havacılık Başkanlığından görevlendirilen helikopter destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimleri Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Özden ve Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay da katıldı. Denetimlerde jandarma tarafından trafikte denetim faaliyetleri etkinliğinin arttırılarak, sürücülerde “algılanan yakalanma riski duygusunun” sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi amaçlanıyor. Jandarma trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında gözlemlenen “sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme/makas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek” gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla Kastamonu’nun Merkez ilçe ile İnebolu yolu üzerinde Ankara Jandarma Havacılık Başkanlığından görevlendirilen helikopter ve Jandarma Trafik/Asayiş Timlerinin katılımıyla havadan denetim yapıldı. Denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.