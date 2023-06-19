Kastamonu Üniversitesi’nde kurulan hayvan hastanesi, hem Kastamonu hem de bölgedeki illerden gelen hayvanların tedavisini üstlenecek.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulan hayvan hastanesi, hayvan sağlığı alanındaki hizmetlerini genişletmek amacıyla faaliyetlerine başladı. Son teknoloji ekipmanlarla donatılan hayvan hastanesi, modern altyapısı ve uzman veteriner hekimlerden oluşan kadrosuyla hizmetlerini sürdürüyor. Hayvan hastanesinde büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvanlar, evcil hayvanların bakım ve tedavisi yapılıyor.

İç hastalıkları, doğum, cerrahi ve suni tohumlama gibi dört anabilim dalının yer aldığı hayvan hastanesinde, hasta hayvanların tanısı için gelişmiş merkezi tanı laboratuvarında biyokimyasal ve hematolojik analizler gerçekleştirilecek. Hayvanlara ilk müdahale yapıldıktan sonra ultrasonografi, radyografi, ekokardiyografi ve renkli doppler görüntüleme gibi yöntemlerle hastalık teşhisi konulabilecek. Ayrıca gebelik muayeneleri, sperma muayeneleri, kısırlaştırma, sezaryen, jinekolojik ve ortopedik operasyonlar gibi tüm muayene ve operasyon hizmetleri sunulacak.

Hastanede, rutin klinik hizmetlerin yanı sıra, birçok teşhis imkan ve acil veteriner hizmeti sunmak amacıyla merkezi teşhis laboratuvarı, ultrasonografi görüntüleme odası, radyoloji ünitesi, büyük hayvan muayene ve operasyon salonu, küçük hayvan acil müdahale odası, küçük hayvan muayene salonları, küçük hayvan operasyon salonları, küçük hayvan operasyona hazırlık ve anestezi salonu, küçük hayvan postoperatif bakım odası, personel ve bakıcı odası, sterilizasyon odası, tecrit odası ve veteriner hekim odaları ile hizmet verilecek.

Randevu sistemiyle çalışan hastanede, hayvan sahiplerinin taleplerinin etkili ve hızlı bir şekilde karşılanması hedefleniyor. Ayrıca, veteriner fakültesi öğrencileri hastanede staj yapabilecek ve uygulamalı eğitimlerini tamamlayabilecekler. Bu sayede öğrenciler, teorik bilgilerini pratikte uygulama fırsatı bulacak ve mesleki yetkinliklerini geliştirerek başarılı veteriner hekimler olma yolunda ilerleyecek.

Hastane, modern altyapısı ve uzman öğretim üyeleriyle sadece ilimize değil aynı zamanda bölgeye en kaliteli hizmeti sunmayı hedefliyor.