Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde denize açılan balıkçı tekneleri 6 ton 240 kilogram hamsi ile döndü.

Kastamonu’da hamsi bolluğu yaşanıyor. Denize açılan balıkçılar, karaya kasalar dolusu hamsi ile dönüyor. Dün denize açılan balıkçı teknelerinden karaya 6 ton 240 kilogram hamsi çıkartıldı. Son 2 haftadır yaşanan hemsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürüyor. İlçede bulunan Ginolu Balıkçı Barınağına 14 günde toplam 19 ton 50 kilogram hamsi çıkartıldı.

Karaya çıkartılan hamsiler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetleniyor. Ekipler, balıkların avlanabilir boyutta olup olmadığını ölçüyor. Ekiplerce yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.