Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Bozkurt-Kastamonu karayolu Bozkurt ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Ergin (29) idaresindeki 06 DDU 216 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada kamyonun altında sıkışan Ergin hayatını kaybetti. Olay yerine intikal eden ekiplerin incelemelerinin ardından Ergin’in cenazesi Bozkurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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