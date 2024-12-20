Kastamonu’da 10 gündür kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde bitkin halde bulundu.

Olay, Onsalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki evinde yalnız yaşayan Y.A.’dan (57) 10 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Y.A.’nın yaşadığı eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Y.A.’yı bitkin halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Y.A., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan Y.A.’nın uzun süredir yemek yemediği ve soğukta kaldığı öğrenildi.