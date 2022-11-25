Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından göz ünitesinde kullanılmak üzere Vitrektomi Pars Plana cihazı kazandırıldı. Cihaz sayesinde göz ameliyatlarında artık dikiş kullanılmayacak.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından göz ünitesinde kullanılmak üzere Vitrektomi Pars Plana cihazı kazandırıldı. Cihaz sayesinde göz ameliyatlarında artık dikiş kullanılmayacak.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hem yeni üniteler açarak hem de mevcut olan ünitelere yeni tıbbi cihazlar kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin (KEAH) yoğun çabalarıyla Kastamonu’ya "Vitrektomi Pars Plana" cihazı kazandırıldı. Kullanılacak cihaz sayesinde göz ameliyatlarında artık dikiş kullanılmayacak.

“Göz ameliyatlarında kullanılmak üzere Vitrektomi Pars Plana cihazını hastanemize kazandırdık”

Cihazla ilgili bilgi veren Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, “KEAH olarak, Dünyada ve ülkemizde gelişen tıbbi teknolojileri yakından takip eden bir hastaneyiz. Tıpta gelişen teknolojileri hastanemize kazandırmanın gayret ve çabası içinde oluyoruz. Çaba ve gayretlerimiz çok şükür hiç boşa çıkmadı. Bu çabalarımızdan biri de göz ünitemize çok kazandırmak istediğimiz ’Vitrektomi Pars Plana’ cihazıydı. Göz ameliyatlarında önemli olan bu tıbbi cihazı göz ünitemize kazandırdık. Göz ameliyatlarına da başlandı. Bundan böyle ünitemizdeki göz doktorlarımız ileri merkezlere gitmelerine gerek kalmadan göz hastalarımızın ameliyatlarını hastanemizde yapacaklardır. Bu cihazın ilimize ve hastanemize kazandırılmasında destek olanlara hastane yönetimi olarak teşekkür ediyoruz. Vitrektomi Pars Plana cihazı göz hastalarımıza ve ilimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

"Vitrektomi Pars Plana cihazıyla göz ünitemiz eksiksiz bir üniteye dönüştü"

KEAH Göz Ünitesi Op.Dr. Uğur Işık ise, cihazın kurulumuyla birlikte Vitrektomi ameliyatlarına başladıklarını belirterek, “Yeni cihazımızla ameliyatlara başladık. Hastanemizin Göz Ünitesinde eksik olan Vitrektomi cihazının ünitemize kurulumuyla eksiksiz bir göz ünitesine kavuştuğunu söyleyebiliriz. Ünitemize kurulan yeni göz cihazdan bahsedersek, ’Vitrektomi’ ya da diğer ismi ile ’Pars Plana Vitrektomi’ ameliyatı, gözün arka kısmında yer alan vitreus ve retinaya müdahale etmek üzere, yaklaşık 1 mm büyüklüğündeki küçük kesilerle girilerek özel aletler yardımı ile yapılan ameliyatın adıdır.Vitrektomi ameliyatında 23-ölçek (0.64 milimetre çap) ve 25-ölçek (0.5 milimetre çap) mikro cerrahi aletler kullanılmaktadır. Bu yöntem ile açılan delikler çok küçük olduğundan çoğunlukla dikiş atmaya gerek duyulmamaktadır. Bu ameliyata dikişsiz vitrektomi denmektedir. Lokal ya da genel anestezi altında gerçekleştirilebilen vitrektomi ameliyatında göz duvarında açılan yaklaşık 0.5 milimetrelik 3 adet delik ile gözün vitreus boşluğuna ve retinaya ulaşılmaktadır. Göz içindeki jel (vitreus) dakikada 16 bin adet kesiye kadar ulaşabilen bir cihazla temizlendikten sonra retinadaki problemin giderilmesine yönelik girişimlerde (zarları soymak, retinaya lazer yapmak, yırtık/delikleri tamir etmek)” diye konuştu.

Op. Dr. Işık, cihazın birçok göz göz hastalığında kullanabileceğine dikkat çekti.