Kastamonu’nun Daday ilçesinde Anadolu İmam Hatip Ortaokulları arasında ezan okuma yarışması düzenlendi.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde Anadolu İmam Hatip Ortaokulları arasında ezan okuma yarışması düzenlendi.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde, Kastamonu merkez ve ilçelerinde bulunan Anadolu İmam Hatip Ortaokulları arasında ezan okuma yarışması yapıldı. Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde konferans salonunda düzenlenen yarışma saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını Daday Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdüresi Dilek Davutoğlu Çelikci yaptı. Ardından Bayramlı Köyü İmam Hatibi Ahmet Gündüz tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak, ilahi korosu birbirinden güzel ilahileri seslendirdi. Yapılan Kastamonu il finalleri yarışması sonucunda İnebolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Şeref Gün birinci, Taşköprü Şehit İlker Narin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Furkan Şenel ikinci, Tosya Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Mecit Çevre üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.