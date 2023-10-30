Kastamonu Üniversitesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde “Filistin Arap ve İbrani Basının Gözünden Türk Milli Mücadelesi” adlı konferans düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORDAM) tarafından Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Salonu’nda gerçekleşen konferansta Filistin Arap ve İbrani Basının gözünden Türk Milli Mücadelesi anlatıldı.

Kastamonu Üniversitesi ORDAM tarafından düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan ORDAM Müdürü Doç. Dr. Alaattin Dolu, ORDAM’ın geçtiğimiz yıllarda pandemi ve deprem nedeniyle yüz yüze yapılmayan etkinlikleri çevrimiçi olarak gerçekleştiklerini ve buna rağmen yoğun ilgi gördüğünü söyleyerek, ORDAM’ın önümüzdeki günlerde de çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.

Ayrıca Doç. Dr. Dolu, 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan İsrail-Hamas Savaşı’nda dünya basınında bir bilgi çarpıtma olduğuna dikkat çekerek, yayıncılıkta adil tarafsız yayının bölgedeki masum halklar için çok önemli olduğunun altını çizdi.

Etkinlikte ayrıca, ORDAM tarafından geçtiğimiz yıllarda seminer veren katılımcılara katılım sertifikalarını takdim edildi.

ORDAM Müdürü Dolu’nun ardından konferansa konuşmacı olarak katılan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selim Tezcan, Filistin’de 1919 ile 1922 arasında yayımlanan Arapça ve İbranice beş gazetenin Türk Milli Mücadelesi’ne dair yorumlarını inceledi.

Arapça gazetelerden el-Karmil ile Miratü’ş-Şar’ın Kuvâyı Milliye’ye yakın ilgi göstererek hararetli bir destek verdiğini söyleyen Doç. Dr. Tezcan, İngiliz Mandası kabul süreci nedeniyle Şerif Hüseyin ve oğullarıyla hareket eden Hüseynî ailesine yakınlığı nedeniyle Millî Mücadele’ye karşı menfi olmasa bile çok daha mesafeli bir tutum benimsediğini ifade etti.

Aynı dönemde yayınlanan İbranice gazeteler Do’ar ha-Yom ve Haaretz’ın İngiliz Mandası’nın Anadolu’daki savaş sonuçlanmadan yürürlüğe girmeyeceği hesabıyla sabırsızlandığını dile getiren Doç. Dr. Tezcan, İbranice gazetelerin iki tarafın karşılıklı tavizlerde bulunmalarını ve Avrupa ülkelerinin barış için aracılık yapmasını salık verdiklerini ifade etti.

Etkinliğe, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik sonunda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Pattabanoğlu, Doç. Dr. Selim Tezcan’a teşekkür ve katılım belgesi takdim etti.