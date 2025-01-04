Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde yoldan çıkan Fiat-Tofaş marka otomobil, 20 metre şarampole yuvarlandı. Kazada aracın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Şeyhömer Köprüsü mevkisinde K.Y. idaresindeki 37 ABC 445 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampolde yolun altına uçtu. Yaklaşık 20 metre şarampolde yuvarlanan otomobilin sürücüsü kazada yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.
Kaynak: iha