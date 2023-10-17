Kastamonu’da Eylül ayında 446 adet konut satıldı. Konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 azaldığı görülürken Eylül ayında Kastamonu, konut satış sayısı bakımından 50. il oldu. Ayrıca Eylül ipotekli konut satışları 45 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışlarının önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,8 azaldığı görüldü. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içinde payı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 8 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken, geri kalan 37 tanesinin de ikinci el satış olduğu görüldü.

Öte yandan, diğer konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azalarak 401 adet olurken Eylül ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 89,9 oldu.