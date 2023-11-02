Kastamonu’da jandarma ekiplerince evlerinde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Kastamonu’nun Merkez ilçesinde M.K. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada; sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Ayrıca Kastamonu’nun Merkez ilçesinde C.S. ve P.Y. isimli şahıslara ait üç ayrı adreste yapılan aramada; sentetik ecza hapı, metamfetamin, kubar esrar ve suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan M.K., C.S. ve P.Y. isimli şahıslar adli makamlara sevk edildi.