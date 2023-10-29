Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Kastamonu’nun Azdavay ve İhsangazi ilçeleri Türk bayraklarıyla süslendi. İki minare arasına açılan dev Türk bayrağı havadan görüntülendi.

Kastamonu’da Türkiye Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri sebebiyle il genelinde farklı etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Kastamonu’nun İhsangazi ve Azdavay ilçeleri, cadde ve sokakları Türk bayraklarıyla donatıldı. Cadde ve sokaklar Türk bayraklarıyla süslendikten sonra vatandaşlara da bayrak dağıtıldı. Türk bayraklarını alan vatandaşlar, iş yerlerine ve evlerinin camlarına asarak görsel şölen oluşturdu.

Rengarenk tarihi binalara asılan Türk bayrakları, güzel görüntüler oluştururken İhsangazi ilçesinde de ev ve iş yerleri bayraklarla süslendi. Ayrıca İhsangazi ilçesinin en büyük camisi olan iki minareli İhsangazi Merkez Camisi’ne de Türk bayrağı asıldı. Camiye asılan Türk bayrağı ise, havadan görüntülendi.