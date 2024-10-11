Kastamonu’nun Cide ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde takibe alınan F.Ö.’nün Cide ilçesindeki evinde arama yapıldı. Aramada bir miktar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili F.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.