Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM işbirliğinde Kastamonu’nun Cide ilçesinde faaliyet gösteren emlak firmalarına yönelik Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenlendi.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM işbirliğinde Kastamonu’nun Cide ilçesinde faaliyet gösteren emlak firmalarına yönelik sınav yapıldı. Alınması Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgeleri çerçevesinde yer alan sorumlu emlak danışmanlığı için Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB MEYBEM A.Ş. işbirliğinde Mesleki Yeterlilik Belgelendirme sınavlarının Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 sınavları Cide Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.

4-5 Temmuz 2023 tarihleri arasında yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleşen sınava 9 emlak firması yetkilileri katıldı. Sınavlarda başarılı olan emlakçılar, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi” almaya hak kazanacak. Mesleki Yeterlilik Belgesi başvuruları Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odasına şahsen yapılıyor.