Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde avlanabilir boyuttan küçük ele geçirilen 162 kasa balık, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve huzurevine dağıtıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı İnebolu TCSG 96 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri tarafından İnebolu Özlüce Balıkçı Barınağında yapılan denetimde bir minibüs içerisinde, avlanabilir boyuttan küçük 162 kasa istavrit, çinekop ve lüfer ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan ölçümlerin ardından balıklara el konulurken, balıklar daha sonra İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen avlanabilir boyuttan küçük 162 kasa balık, ilçedeki huzurevine ve İnebolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıldı.

Ayrıca yapılan denetimde balıkların bulunduğu minibüsün sahibi Y.A.’ya 10 bin 494 TL idari para cezası uygulandı.