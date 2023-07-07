Kastamonu’da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada bir miktar metamfetamn ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Daday ilçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçede yapılan yol denetimi sırasında, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta denetim yapıldı. Yapılan aramada bir miktar metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca 1 adet bıçak ve 8 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahı gözaltına alındı. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.